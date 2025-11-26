Perché il padre ha lasciato la casa Famiglia nel bosco le ragioni della drastica decisione

Il legale della famiglia anglo-australiana che vive nel bosco, Giovanni Angelucci, avrebbe deciso di muoversi con estrema cautela in una vicenda che, giorno dopo giorno, sta attirando sempre più attenzione. Secondo quanto trapelato, l’avvocato si sarebbe affidato a un professionista di fiducia con il quale ha incontrato il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Palmoli, un passaggio necessario per discutere del progetto di modifica dell’abitazione della famiglia, un punto rimasto centrale nella vicenda che ha portato all’allontanamento dei tre bambini. Nelle ultime ore, sia Angelucci sia il padre dei piccoli hanno scelto la via del silenzio, una pausa meditata in vista della scadenza imminente del 29 novembre, quando verrà presentato il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale dei minori in Corte d’Appello all’Aquila. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it