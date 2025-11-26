Perché il garantismo è la priorità

Leggo solo oggi, con dieci giorni di ritardo, l’intervista di Repubblica a Paola Di Nicola Travaglini, magistrata esperta di violenza sessuale e consigliera di Cassazione, sull’aggiornamento dell’articolo 609-bis del codice penale, e incappo in questa dichiarazione sinistramente trionfale: “Non è la vittima a dover testimoniare la propria resistenza all’aggressore, per dimostrare di essere stata violentata, ma è l’imputato a dover dare la prova di avere avuto il consenso della vittima. E’ un cambiamento culturale e giuridico a 360 gradi”. Magari fosse così – vorrebbe dire, in termini strettamente geometrici, che facciamo tutto il giro e ci ritroviamo al punto di partenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

