Perché il dry brushing è fondamentale in inverno e come si fa
Il dry brushing è un’antica pratica che prevede di passare una spazzola sulla pelle asciutta per eliminare tossine e cellule morte e stimolare il rinnovamento cellulare. Non c’è una stagione specifica per inserirla nella beauty routine, ma in inverno è particolarmente necessaria per avere una pelle più morbida, luminosa e resistente. L’importanza del dry brushing in inverno. Durante i mesi invernali infatti la pelle affronta una serie di sfide che la rendono più vulnerabile: freddo intenso, vento, sbalzi di temperatura tra ambienti interni riscaldati e aria esterna pungente, oltre a un naturale rallentamento del microcircolo. 🔗 Leggi su Amica.it
News recenti che potrebbero piacerti
essence cosmetics. . Ok ma perché questo rossetto ha più attachment issues di me? Trasparente quando lo metti, rosa quando si attiva: il rossetto Aqua Jelly cambia colore in base al pH e lascia le labbra morbide e luminose in un secondo. #essence #ma - facebook.com Vai su Facebook
Dry brushing, il segreto di bellezza per una pelle a prova di primavera - Il Dry Brushing, letteralmente “spazzolamento a secco”, è una tecnica beauty facile e a bassissimo costo, amata dalle celeb e che promette di migliorare la circolazione, eliminare le cellule morte e ... iodonna.it scrive
I benefici del dry brushing, la tecnica che riduce la cellulite - Pratica attribuita a molteplici culture, da Oriente a Occidente, il dry brushing — ovvero il rituale che prevede la stimolazione della microcircolazione mediante spazzolatura a secco — trova riscontri ... Lo riporta harpersbazaar.com
La cura del corpo con il dry brushing - Un bagnoschiuma profumato intriso di note confortanti, una crema setosa da stendere con gentilezza o una body- cosmopolitan.com scrive