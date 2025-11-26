Perché il dry brushing è fondamentale in inverno e come si fa

Il dry brushing è un’antica pratica che prevede di passare una spazzola sulla pelle asciutta per eliminare tossine e cellule morte e stimolare il rinnovamento cellulare. Non c’è una stagione specifica per inserirla nella beauty routine, ma in inverno è particolarmente necessaria per avere una pelle più morbida, luminosa e resistente. L’importanza del dry brushing in inverno. Durante i mesi invernali infatti la pelle affronta una serie di sfide che la rendono più vulnerabile: freddo intenso, vento, sbalzi di temperatura tra ambienti interni riscaldati e aria esterna pungente, oltre a un naturale rallentamento del microcircolo. 🔗 Leggi su Amica.it

