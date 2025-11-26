Perché il DNA sulle unghie di Chiara Poggi rischia di non essere più la prova regina delle indagini su Sempio

Bisognerà aspettare l'udienza del 18 dicembre per sapere le conclusioni dell'incidente probatorio della perita super partes Denise Albani, ma dalle prime indiscrezioni il cromosoma Y trovato sulle unghie di Chiara Poggi rischia di non essere più la prova regina delle indagini su Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

