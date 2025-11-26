Perché anche oggi è il 25 Novembre
Piantiamola di storcere il naso alle parole assessora, avvocata, ingegnera o ministra: chiamiamo le cose con il loro nome, peraltro grammaticalmente ineccepibile. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
"Serve un cambio culturale, iniziando dai bambini. Perché i più giovani, oggi, sono portati a essere aggressivi e violenti". Due anni e mezzo fa perse sua figlia Giulia Tramontano, uccisa a 29 anni, incinta al settimo mese, accoltellata dal compagno Alessandro - facebook.com Vai su Facebook