Perché anche oggi è il 25 Novembre

Ilsecoloxix.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piantiamola di storcere il naso alle parole assessora, avvocata, ingegnera o ministra: chiamiamo le cose con il loro nome, peraltro grammaticalmente ineccepibile. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

perch233 anche oggi 232 il 25 novembre

© Ilsecoloxix.it - Perché anche oggi è il 25 Novembre

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Oggi 232 25