Perché Abbott Elementary non ha puntate per il Giorno del Ringraziamento

assenza di episodi dedicati a Thanksgiving in "Abbott Elementary". La sitcom americana "Abbott Elementary" non ha mai prodotto un episodio specifico per la festività del Thanksgiving nelle sue prime cinque stagioni. Questa scelta deriva da diverse motivazioni legate sia al contenuto che alla programmazione. La serie, nota per il suo cast di personaggi molto espressivi e satirici, si è affermata come uno degli esempi più riusciti di commedia ambientata in un contesto lavorativo. Dopo cinque stagioni, riesce già a confrontarsi con grandi classici come The Office nel panorama delle sitcom sul posto di lavoro.

