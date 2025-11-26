Per sostenere l’acquisto di un' ambulanza neonatale una festa degli auguri del tribunale con Alessandro Preziosi

Ilpescara.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 novembre alle 20.30 al Circus si terrà la sesta edizione della “Festa degli auguri” del tribunale di Pescara. L’iniziativa è dedicata alla memoria di Giuseppe Adolfo “Peppe” De Cecco e nasce dalla volontà del presidente del tribunale di Pescara, Luigi Cirillo, di creare un momento di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Per sostenere l’acquisto di un'ambulanza neonatale una festa degli auguri del tribunale con Alessandro Preziosi - L’obiettivo della raccolta è trasformare il progetto dell’ambulanza neonatale in un servizio concreto per i neonati più fragili ... Lo riporta ilpescara.it

Terapia intensiva neonatale in ambulanza - Un reparto di terapia intensiva neonatale in movimento: una garanzia per tutto il territorio provinciale la nuova ambulanza acquistata e dedicata al trasporto in emergenza ... Riporta notizie.tiscali.it

Milano, la nuova ambulanza di Intervol Odv: moderna ed è attrezzata per il centro mobile neonatale - 30 in piazza della Scala davanti a Palazzo Marino, si terrà la cerimonia inaugurale della nuova ambulanza di Intervol Odv. Si legge su milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sostenere L8217acquisto Ambulanza Neonatale