Per le feste si parcheggia gratis a Milano Marittima | sosta free fino al 6 gennaio
La giunta comunale di Cervia ha sospeso la sosta a pagamento nel centro di Milano Marittima da sabato 29 novembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 nelle giornate in cui era previsto il pagamento. Pertanto venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi la sosta sarà gratuita. Il provvedimento è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il tuo posto senza stress ti aspetta alla Festa della Castagna di Montella! Parcheggiare è semplice e comodo: abbiamo predisposto aree di sosta dedicate per farti vivere l’esperienza senza pensieri. INFO PARCHEGGI Dove: area industriale di Montella, facil - facebook.com Vai su Facebook
Parcheggi gratuiti a Milano Marittima per le festività natalizie - La giunta comunale ha deciso di sospendere anche quest'anno la sosta a pagamento nel centro di Milano Marittima in occasione delle festività natalizie. Da ravennaedintorni.it
Milano, il Comune vuole eliminare tutti i parcheggi liberi e gratuiti - Il Comune di Milano punta a una svolta nella gestione della sosta, eliminando progressivamente le strisce bianche e riducendo la sosta libera in città. Si legge su affaritaliani.it
Milano avrà presto soltanto strisce blu, addio sosta gratis - Il Comune di Milano prevede di eliminare tutti i parcheggi gratuiti entro pochi anni. Come scrive tomshw.it