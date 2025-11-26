Per la Fermana la svolta è arrivata a Jesi

Una rimonta pazzesca a Tolentino grazie anche ad un bomber unico come come Flavio Fofi. Raramente un attaccante ha avuto un simile impatto nell’ Eccellenza Marche con nove gol in nove partite, in pratica la Fermana parte sempre da un gol di vantaggio. Domenica, dopo due "anomale" giornate di digiuno (con tanto di rigore fallito con il Matelica), è tornato a ruggire con una doppietta. Il bomber si è raccontato al microfono di RadioFermo1 in Fuorigiri: "A Tolentino nella ripresa l’abbiamo ribaltata con il carattere segno che questa squadra può fare grandi cose se lo facciamo tutti insieme, siamo un gruppo fantastico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

