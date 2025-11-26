Per due ore ha volato in tondo facendo 17 giri sopra l’aeroporto senza mai atterrare | il giallo del volo Wizz Air Venezia-Skopje dirottato in Kosovo

Un’odissea aerea di quasi due ore si è conclusa con un atterraggio in un Paese diverso da quello previsto. Un volo Wizz Air partito da Venezia e diretto a Skopje, in Macedonia del Nord, ha tentato ben 17 giri di avvicinamento all’aeroporto di destinazion e, senza mai riuscire a toccare terra. L’Airbus A321neo è stato infine dirottato verso Pristina, in Kosovo. La vicenda, che ha coinvolto un aereo da 239 posti, è avvenuta ieri, 25 novembre. Il jet, decollato dall’aeroporto Marco Polo alle 14:33 (ora italiana), è arrivato sopra Skopje alle 15:41. Da quel momento è iniziata una prolungata manovra di attesa a bassa quota: dopo due ore di giri in tondo a vuoto sopra l’aeroporto senza riuscire a procedere all’atterraggio, il velivolo ha deviato verso nord alle 17:33, atterrando a Pristina alle 17:55, con oltre tre ore di ritardo sulla tabella di marcia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

