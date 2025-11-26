Pentolino abbandonato sul fornello innesca incendio in casa | arrivano i pompieri
Il pentolini dimenticato sul fornello, poi le fiamme e l’intervento dei vigili del fuoco. Un appartamento al primo piano di un palazzo al civico 14 di via Monte Penice a Rozzano (hinterland Sud di Milano) è stato interessato da un incendio nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre.L’incendioTutto è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
