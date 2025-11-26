Pensioni anticipate arriva un’altra beffa | bocciata la proroga di Opzione donna

Un altro schiaffo ai lavoratori e anche alle promesse elettorali delle destre. Sulle pensioni anticipate le promesse tradite dal governo aumentano giorno dopo giorno e anche i tentativi di rimediare si dimostrano poco più che propaganda. Così anche l’emendamento alla Manovra di Fratelli d’Italia che chiedeva di prorogare Opzione donna viene cancellato. Il motivo è semplice: non prevede coperture. In pratica Fratelli d’Italia chiedeva di prorogare una misura che ha dei costi senza però trovare le risorse per farlo. A dimostrazione del fatto che si trattava solo di una bandierina da fissare e non di una proposta concreta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

