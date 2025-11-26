Pensione di dicembre più ricca con la tredicesima il calendario dei pagamenti
Il primo giorno del mese di dicembre del 2025 cade di lunedì, che significa che il pagamento delle pensioni accreditate direttamente sui conti correnti avverrà immediatamente appena cominciato l’ultimo mese dell’anno. Per chi ritira invece la propria pensione presso gli uffici postali, lo scaglionamento potrebbe allungare i tempi fino a sabato 6. La pensione di dicembre è una delle più ricche dell’anno, soprattutto grazie alla presenza della tredicesima, ma anche a quella di diversi bonus e alla totale assenza di conguagli che garantiranno che l’importo non sia decurtato in nessun modo da tasse arretrate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
