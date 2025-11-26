Pensano di scaricare una copia pirata di Battlefield 6 e invece si trovano malware sul PC e trainer infetti

Secondo l'analisi di Bitdefender, falsi crack e applicazioni truccate usano il nome di gruppi noti per sottrarre dati sensibili ai giocatori attratti dal lancio di Battlefield 6. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Pensano di scaricare una copia pirata di Battlefield 6 e invece si trovano malware sul PC e "trainer" infetti

