pensano di scaricare una copia pirata di battlefield 6 e invece si trovano malware sul pc e trainer infetti

26 nov 2025

Secondo l'analisi di Bitdefender, falsi crack e applicazioni truccate usano il nome di gruppi noti per sottrarre dati sensibili ai giocatori attratti dal lancio di Battlefield 6. 🔗 Leggi su Dday.it

