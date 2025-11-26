Pendolare dello spaccio cocaina e eroina nascosti nei calzini | arrestato dopo breve inseguimento

Una 36enne tunisino, residente nel ravennate e già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati al mondo degli stupefacenti, è stato arrestato sabato scorso a Forlì dai carabinieri della Sezione operativa della cittadina mercuriale al culmine di un'attività antidroga. Da tempo i militari. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

