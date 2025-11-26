Pediatra scuola patrimonio storico sicurezza per Sansepolcro Le proposte di Adesso Riformisti
Riceviamo e pubblichiamo da Adesso Riformisti per Sansepolcro."Il gruppo consiliare presenta quattro atti al Consiglio comunale di sabato 29 novembre alle ore 9.30, con l’obiettivo di riportare al centro dell’agenda amministrativa alcuni temi essenziali per la qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Adesso Riformisti per Sansepolcro: “Dal pediatra alla scuola, dal patrimonio storico alla sicurezza dei quartieri, le priorità concrete della città” - Il gruppo consiliare Adesso Riformisti per Sansepolcro presenta quattro atti al Consiglio comunale di sabato 29 novembre alle ore 9. Da msn.com
Ospedali storici italiani, cinque francobolli ne celebrano il patrimonio storico-culturale - Gli ospedali storici italiani rappresentano un importante patrimonio storico che affonda le radici in un altrettanto importante patrimonio di valori quali carità, medicina, spiritualità, cultura. Riporta blitzquotidiano.it
Trieste riscopre l’archivio della prima Scuola Infermieri: un patrimonio che torna alla luce - Si è svolto oggi, 18 novembre 2025, il convegno “Storia ed evoluzione delle Professioni Sanitarie”, ospitato nella Sala Convegni del NH Hotel di Corso Cavour 7 a Trieste. Lo riporta triestecafe.it