Peculato sequestrati 2,5 milioni a ex rettore università di Messina

Imolaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex rettore si sarebbe appropriato di ingenti somme di denaro, utilizzando documentazione contabile artefatta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

