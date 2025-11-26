Pd soffia la bufera | Subito la direzione dopo il no al congresso Basta decisioni dall’alto

Convocare al più presto la direzione del Pd pratese "al fine di capire da cosa scaturisce la decisione di non fare il congresso anticipato così come ha annnunciato il segretario regionale Fossi, seppur richiesto a gran voce trasversalmente, di capire di cosa si tratta il percorso partecipativo che dovrà portarci all’assemblea, quali sono le regole di questa novità che viene sperimentata, come spesso accade, per la prima volta a Prato" sottolinea Ambra Giorgi, ex consigliera regionale a nome del gruppo dei riformisti dem. C’è forte malumore nel Pd pratese (e non solo tra i riformisti) dopo l’incontro a quattro (Fossi con Furfaro, Biagioni e Biffoni) avvenuto lunedì pomeriggio a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pd, soffia la bufera: "Subito la direzione dopo il no al congresso. Basta decisioni dall’alto"

