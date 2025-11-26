Pd Cortona | Bene il presidio per l’Ospedale Priorità alla salute non alla propaganda | le nostre proposte già consegnate ad Asl e Regione
Arezzo, 26 novembre 2025 – PD Cortona: “Bene il presidio per l’Ospedale. Priorità alla salute, non alla propaganda: le nostre proposte già consegnate ad ASL e Regione” In merito alla mobilitazione per l’ Ospedale della Fratta, il Partito Democratico di Cortona non si tira indietro. Accogliamo l’invito del Sindaco. Lo facciamo perché crediamo fermamente nel valore strategico dell’Ospedale "Santa Margherita", che le nostre giunte hanno voluto e contribuito a far nascere. La nostra priorità è la difesa del diritto alla salute dei cittadini cortonesi e della Valdichiana, un obiettivo che deve venire prima di ogni polemica politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Festeggiare il Natale nel cuore di Cortona. Alla Loggetta il pranzo di Natale è fatto per chi ama stare bene: in tavola, tra le persone e nei ricordi. Piatti curati, atmosfera sincera e la voglia di condividere un giorno speciale. Prenota ora il tuo tavolo su https://pren - facebook.com Vai su Facebook
Pd Cortona: “Bene il presidio per l’Ospedale. Priorità alla salute, non alla propaganda: le nostre proposte già consegnate ad Asl e Regione” - In merito alla mobilitazione per l’Ospedale della Fratta, il Partito Democratico di Cortona non si tira indietro ... Scrive lanazione.it
Presidio Pd oggi al S. Matteo per la riforma della sanità - Il Partito democratico parte da Pavia, per presentare la proposta di legge popolare di riforma della sanità lombarda, sottoscritta da 100mila firmatari: la discussione in consiglio regionale è ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it
Milano, presidio Pd sotto alla Regione per la nuova proposta di legge sulla sanità. Majorino: «Un dovere curare tutti» - Crediamo che non si possano lasciare le persone permanentemente in lista d'attesa, arricchendo soltanto i ... Riporta milano.corriere.it