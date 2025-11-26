Payback l' Asfo | Sta condannando alla chiusura imprese che da anni garantiscono supporto essenziale alla sanità pubblica
Asfo Sanità Abruzzo-Molise, l’associazione che rappresenta i fornitori di dispositivi medici delle due regioni, chiede un intervento immediato sulla norma del payback dispositivi medici, che sta travolgendo in modo particolare micro, piccole e medie imprese attive nel settore ospedaliero. Lo fa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
