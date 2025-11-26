Pavia truffa sventata dai veri carabineri | ma gli impostori non cadono nella trappola
Pavia, 26 novembre 2025 – La truffa è rimasta solo tentata. E i finti carabinieri, quando hanno capito di essere stati scoperti, hanno desistito, senza cadere nella 'trappola' in pochi minuti organizzata grazie alla prontezza delle vittime e alla tempestività dei veri militari dell'Arma. Erano le 9.55 di oggi, mercoledì 26 novembre, quando è arrivata la telefonata, da numero privato, sull'utenza fissa intestata a una donna ultraottantenne, residente in una zona periferica di Pavia. La telefonata. "Si è presentato come un maresciallo dei carabinieri - riferisce la vittima - dicendomi nome e cognome e che chiamava dal Comando provinciale di piazza San Pietro in ciel d'oro, perché la targa dell'automobile a me intestata era stata clonata e usata per commettere un reato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
