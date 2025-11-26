Pavia e i 12 benemeriti 2025 | domani la ratifica del Consiglio comunale

Pavia, 26 novembre 2025 – Dodici medaglie il 9 dicembre saranno sistemate sul tavolino dell'aula magna del collegio Ghislieri in cui si svolgerà la tradizionale cerimonia per il giorno dedicato al santo patrono, San Siro. Aspetteranno altrettanti benemeriti che riceveranno la massima onorificenza cittadina. Secondo quanto prevede il regolamento sono i cittadini a proporre le persone più meritevoli. Le candidature. Le buste con tutte le candidature pervenute vengono aperte dai capigruppo in Consiglio comunale e si decidono i nomi che poi il Consiglio comunale ratifica. Ventisei quest'anno le proposte pervenute che, dopo una lunga conferenza dei capigruppo che si è svolta martedì sera, ha portato a raggiungere un'intesa sui 12 benemeriti, due dei quali alla memoria.

