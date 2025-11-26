Pesaro, 26 novembre 2025 – “È una ridicolizzazione di Luciano, una cosa bruttissima”. Parte da Londra il giudizio durissimo di Nicoletta Mantovani, e basta questo per capire che a Pesaro qualcosa è andato clamorosamente storto. A farla infuriare è la scelta del Comune di inglobare dentro la pista di ghiaccio natalizia, installata nella piazza antistante il teatro dedicato a Gioachino Rossini, la statua in bronzo di Pavarotti, quella a grandezza naturale, con il Maestro in abito da concerto e braccia spalancate, inaugurata ad aprile 2024 alla presenza della stessa Mantovani, tra applausi, istituzioni e un sincero senso di omaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pavarotti tra i pattinatori, statua nella pista di ghiaccio a Pesaro. La vedova: “È indegno”