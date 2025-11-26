Pavarotti nel ghiaccio il sindaco chiede scusa Ma la statua resta lì
Pesaro, 26 novembre 2025 – “Chiedo scusa alla famiglia Pavarotti, davvero: il Comune ha sbagliato. Me ne assumo io la responsabilità, ma Pavarotti non era un musone, era uno che amava la vita”. Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani risponde così, senza protezioni, e in fondo non potrebbe fare altrimenti dopo l’ondata di sarcasmo nazionale scatenata dalla statua del Maestro finita “ingabbiata” nella pista di ghiaccio di piazzale Lazzarini. La statua di Pavarotti 'affogata' nella pista del ghiaccio: il video a Pesaro Il sindaco Biancani: “Mi scuso con la famiglia”. L’ira della vedova, Nicoletta Mantovani, che ha parlato di “ridicolizzazione”, ha fatto il resto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
