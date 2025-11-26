Pavard gela i tifosi | Ho attraversato un momento difficile La fortuna…

Inter News 24 L’ex difensore interista Pavard ha parlato del momento difficile vissuto recentemente, parlando anche della sorte, che non lo ha aiutato fin qui. Al termine della vittoria in Champions League contro il Newcastle, il difensore francese dell’ Olympique Marsiglia, Benjamin Pavard, ha parlato ai cronisti nella zona mista del Vélodrome. L’ex Inter ha colto l’occasione per fare il punto sulle difficoltà incontrate nelle scorse settimane dal club. Il successo europeo è un segnale di riscatto e sollievo per la squadra francese dopo un periodo complicato. LA RIVELAZIONE DI PAVARD – «È vero che ho attraversato un periodo un po’ difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard gela i tifosi: «Ho attraversato un momento difficile. La fortuna…»

Altre letture consigliate

Inter, Pavard infortunato gioca a Padel con Theo in vacanza: furia social dei tifosi - In un clima di grande tensione come quella che si sta vivendo in casa Inter, dopo la fine dell'avventura al Mondiale per Club, ogni spiffero rischia di tramutarsi in uragano. Da calciomercato.com

Bufera social Pavard, gioca a padel e fa infuriare i tifosi dell'Inter: "Caviglia guarita?" - Il difensore francese è uno dei cinque giocatori rientrati in anticipo dal Mondiale per Club per i relativi problemi fisici che non gli ... Riporta corrieredellosport.it

Pavard disastroso al Marsiglia, un autogol e due errori gravi in tre giorni: è costretto a scusarsi - L'avventura di Benjamin Pavard al Marsiglia ha preso una piega pessima, con una settimana da incubo che gli si è appena chiusa alle spalle. Segnala fanpage.it