Paura sul volo Aeroitalia Cagliari-Milano Fiamme dal motore l’aereo ritorna in Sardegna
Il volo Aeroitalia 2350, partito da Cagliari e diretto a Milano Linate, ha avuto stamane un problema: delle fiamme sono partite da uno dei motori e l’aereo è stato costretto a tornare indietro, riatterrando nello scalo di partenza, quello sardo. L’intoppo si è riscontrato subito dopo il decollo, avvenuto alle 6:30. Un imprevisto che ha generato della preoccupazione a bordo tra i viaggiatori, rassicurati comunque dallo staff. La compagnia: «Pronto già un aeromobile sostitutivo». «Aeroitalia, da sempre attenta alla massima sicurezza e al comfort dei propri passeggeri, aveva già predisposto un aeromobile sostitutivo in pronta disponibilità, che era presente a Cagliari come backup. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Paura a bordo del volo Aeroitalia da Cagliari a Milano - facebook.com Vai su Facebook
Paura a bordo del volo Aeroitalia da Cagliari a Milano, fiammata dal motore destro: l’aereo torna indietro - Subito dopo il decollo si sarebbe udito un forte rumore partire dal motore destro, accompagnato da ... Riporta fanpage.it
Problema ad un motore, paura a bordo di un volo Aeroitalia diretto a Linate - Dopo dieci minuti dal decollo il comandante è stato costretto a tornare indietro a causa di un problem ... Secondo rainews.it
Volo Cagliari-Milano, guasto a un motore dopo il decollo: la «fiammata» e il rientro d'emergenza in Sardegna - Dieci minuti dopo il decollo l'aereo è stato costretto a un rientro d'emergenza in Sardegna per ... Secondo ilmessaggero.it