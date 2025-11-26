Paura sul volo Aeroitalia Cagliari-Milano Fiamme dal motore l’aereo ritorna in Sardegna

Il volo Aeroitalia 2350, partito da Cagliari e diretto a Milano Linate, ha avuto stamane un problema: delle fiamme sono partite da uno dei motori e l’aereo è stato costretto a tornare indietro, riatterrando nello scalo di partenza, quello sardo. L’intoppo si è riscontrato subito dopo il decollo, avvenuto alle 6:30. Un imprevisto che ha generato della preoccupazione a bordo tra i viaggiatori, rassicurati comunque dallo staff. La compagnia: «Pronto già un aeromobile sostitutivo». «Aeroitalia, da sempre attenta alla massima sicurezza e al comfort dei propri passeggeri, aveva già predisposto un aeromobile sostitutivo in pronta disponibilità, che era presente a Cagliari come backup. 🔗 Leggi su Open.online