Paura nei cieli italiani esplosione e fiammata dopo dopo il decollo | panico a bordo
È iniziato come un normale volo del primo mattino quello decollato oggi, 26 novembre, dall’aeroporto di Cagliari-Elmas e diretto a Milano Linate. Erano le 6.30 quando il velivolo Aeroitalia ha lasciato la pista, con i passeggeri ancora assonnati e pronti ad affrontare una giornata di lavoro. Ma quel decollo, che doveva essere anonimo come tanti altri, si è trasformato in pochi minuti in un’esperienza che molti ricorderanno a lungo, perché qualcosa, a bordo, ha smesso di funzionare come previsto. E l’aria tranquilla che accompagna i primi istanti di un viaggio si è rapidamente caricata di tensione e incertezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
