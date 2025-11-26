Paura in una fabbrica donna schiacciata da un bancale Da Torrette si alza l' eliambulanza

Incidente sul lavoro questa mattina nel territorio di Vallefoglia (Pesaro e Urbino) dove un’operaia è rimasta schiacciata da un bancale all'interno di un'azienda che lavora il vetro. Sul posto l’eliambulanza decollata da Ancona. Sono in corso gli accertamenti del caso.SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

