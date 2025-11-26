Paura a Manfredonia | crolla struttura del porto industriale dopo impatto con una autogrù

Foggiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a Manfredonia, per il crollo di una struttura in cemento posta all'ingresso del porto industriale cittadino. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 25 novembre, a seguito dell'impatto, accidentale, con una autogrù. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

paura manfredonia crolla strutturaPorto Industriale di Manfredonia, paura al varco: camion abbatte la pensilina, sfiorata la tragedia - Il camion avrebbe superato l’altezza consentita impattando contro la trave in cemento e trascinandola giù. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

PAURA MANFREDONIA Porto Industriale di Manfredonia, paura al varco: camion abbatte parte della pensilina. Sfiorata la tragedia (FOTO) - MANFREDONIA – Attimi di forte tensione questa mattina nell’area del Porto Industriale di Manfredonia, all’ingresso della zona presidiata dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Manfredonia, quando un ... statoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Paura Manfredonia Crolla Struttura