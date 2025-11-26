Paura a bordo del volo Aeroitalia da Cagliari a Milano fiammata dal motore destro | l'aereo torna indietro

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a bordo del volo Aeroitalia 2350 da Cagliari a Milano Linate partito questa mattina alle 06:30. Subito dopo il decollo si sarebbe udito un forte rumore partire dal motore destro, accompagnato da una rapida fiammata e il comandante, per precauzione, ha deciso di rientrare all'aeroporto del capoluogo sardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

