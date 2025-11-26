pattume per strada multe a tutti il caso dei falsi cartelli di geovest

Falsi cartelli stradali di Geovest a Lavino di Mezzo, frazione di Anzola. Lo segnala l’amministrazione comunale. Nei cartelli è scritto tra l’altro che il costo dei rifiuti abbandonati per strada, nel caso non si riuscisse a risalire all’identità di chi li ha abbondonati, è addebitato ai titolari della Tari delle vie Ragazzi e Alighieri. "A seguito di segnalazioni ricevute – si legge in una nota del Comune –, pubblichiamo su richiesta di Geovest la seguente informativa: ’Informiamo i cittadini che in via Ragazzi e Alighieri a Lavino di Mezzo sono stati rinvenuti cartelli falsi su carta intestata Geovest che riportano informazioni non rispondenti al vero circa la videosorveglianza e la modalità di sanzione in caso di abbandono rifiuti o esposizione in giorno diverso da quello previsto da calendario’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

