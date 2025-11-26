Pattume per strada multe a tutti Il caso dei falsi cartelli di Geovest
Falsi cartelli stradali di Geovest a Lavino di Mezzo, frazione di Anzola. Lo segnala l’amministrazione comunale. Nei cartelli è scritto tra l’altro che il costo dei rifiuti abbandonati per strada, nel caso non si riuscisse a risalire all’identità di chi li ha abbondonati, è addebitato ai titolari della Tari delle vie Ragazzi e Alighieri. "A seguito di segnalazioni ricevute – si legge in una nota del Comune –, pubblichiamo su richiesta di Geovest la seguente informativa: ’Informiamo i cittadini che in via Ragazzi e Alighieri a Lavino di Mezzo sono stati rinvenuti cartelli falsi su carta intestata Geovest che riportano informazioni non rispondenti al vero circa la videosorveglianza e la modalità di sanzione in caso di abbandono rifiuti o esposizione in giorno diverso da quello previsto da calendario’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"#Pattume" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Torre Annunziata, ennesimo scempio. Rifiuti abbandonati in via Simonetti, all'angolo con via Maresca. Persino un espositore di cioccolatini abbandonato in strada LE FOTO - facebook.com Vai su Facebook
Multe stradali, la Lombardia batte tutti: incassi per 305 milioni nel 2025, Milano doppia Roma. La classifica di città e regioni - Tra le grandi città con più di 250mila abitanti Milano è in testa alla classifica delle entrate da multe con 123 milioni di euro di proventi, distaccando nettamente Roma, al secondo posto con 78,4 ... corriereadriatico.it scrive