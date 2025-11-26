Patto per la salute al Forum Risk Assalto al Palaffari per il debutto | Servono fondi | non basta il Pnrr
In collegamento da Pechino con il ministro della Salute, Orazio Schillaci il Forum Risk Management in Sanità che si terrà fino a venerdì 28 novembre ad Arezzo Fiere e Congressi. Sfilata di grandi ospiti nel primo giorno di lavori dove a fare gli onori di casa è stato il presidente del Forum Risk Vasco Giannotti presentando la ventesima edizione del grande evento in sanità. Tra i partecipanti tre presidenti di Regione, il governatore della Toscana Eugenio Giani, Roberto Occhiuto per la Calabria, Marco Marsilio dall’Abruzzo, oltre a Massimo Fabi, assessore alla Salute Emilia Romagna e coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Pa, e Antonello Aurigemma, presidente del consiglio regionale Lazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
