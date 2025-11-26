Patto per la salute al Forum Risk | assalto al Palaffari per il debutto Oggi arrivano tutti gli assessori regionali

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 26 novembre 2025 – Si è collegato da Pechino il ministro della Salute, Orazio Schillaci ieri al F orum Risk Managemente in Sanità c he si terrà fino a venerdì 28 novembre ad Arezzo Fiere e Congressi. Sfilata di grandi ospiti nel primo giorno di lavori dove a fare gli onori di casa è stato il presidente del Forum Risk Vasco Giannotti presentando la ventesima edizione del grande evento in sanità. Tra i partecipanti tre presidenti di Regione, il governatore della Toscana Eugenio Giani, Roberto Occhiuto per la Calabria, Marco Marsilio dall’Abruzzo, oltre a Massimo Fabi, assessore alla Salute Emilia Romagna e coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Pa, e Antonello Aurigemma, presidente del consiglio regionale Lazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

patto per la salute al forum risk assalto al palaffari per il debutto oggi arrivano tutti gli assessori regionali

© Lanazione.it - Patto per la salute al Forum Risk: assalto al Palaffari per il debutto. Oggi arrivano tutti gli assessori regionali

Altri contenuti sullo stesso argomento

patto salute forum riskPatto per la salute al Forum Risk: assalto al Palaffari per il debutto. Oggi arrivano tutti gli assessori regionali -  L’intervento del governatore della Toscana Giani e del ministro Schillaci in collegamento da Pechino. Segnala lanazione.it

patto salute forum riskPatto per la salute al Forum Risk. Assalto al Palaffari per il debutto: "Servono fondi: non basta il Pnrr" - In collegamento da Pechino con il ministro della Salute, Orazio Schillaci il Forum Risk Management in Sanità che si terrà fino a venerdì 28 novembre ad Arezzo Fiere e Congressi. Da msn.com

patto salute forum riskConvegno nazionale di Federfarma Arezzo al Forum Risk Management - 00 “Equità di accesso, buon uso del farmaco e nuova Farmacia dei Servizi” ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Patto Salute Forum Risk