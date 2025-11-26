Patologie genitali I trattamenti laser

All’ ospedale del Valdarno è entrato in funzione in questi giorni un nuovo trattamento dedicato alle patologie del tratto genitale inferiore, grazie all’introduzione del laser CO2 presso l’ Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia diretta dal dottor Filippo Francalanci. La nuova tecnologia, a emissione continua o pulsata, è indicata per procedure ablative ed escissionali di alta precisione. Il laser, grazie alla sua elevata affinità per l’acqua e alla limitata profondità di penetrazione termica (0,1–0,2 mm), consente di vaporizzare in modo selettivo i tessuti patologici, riducendo al minimo il danno alle aree circostanti e migliorando l’esito funzionale ed estetico degli interventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Patologie genitali. I trattamenti laser

