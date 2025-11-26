Patente ritirata a Cristina Manetti fu raggiunta sul posto da Giani che poi l’accompagnò in Prefettura
Firenze, 26 novembre 2025 – La mattina in cui Cristina Manetti – in quel momento capo di gabinetto della Regione Toscana, adesso assessora della giunta Giani con deleghe a cultura, università, parità di genere e diritto alla felicità – è stata multata per aver percorso la corsia d'emergenza dell’autostrada Firenze Mare, vedendosi per questo motivo sospesa la patente di guida per due mesi, è intervenuto anche il presidente della Regione, Eugenio Giani. Ha chiesto notizie sull'accaduto e sulla possibilità di un ricorso. Il post di La Porta. A rivelarlo è la sottosegretaria all'Interno, Wanda Ferro, in una risposta scritta a una interrogazione presentata dalla deputata di Fratelli d'Italia, oggi anche consigliera regionale, Chiara La Porta, materiale poi postato da La Porta sui social con un commento ironico: "Giani & Manetti: Lei non sa chi siamo noi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
