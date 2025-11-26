Pastore sul derby | C’è un’attitudine del gruppo Inter che fa andare le partite in un certo modo

Inter News 24 Pastore, giornalista, analizza la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan durante il podcast Elastici di Cronache di Spogliatoio. Nel corso di una nuova puntata del podcast Elastici di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore è tornato a parlare della sconfitta subita dall’Inter contro il Milan nel derby, offrendo una sua lettura sulla situazione della squadra nerazzurra. SOFFERENZE IN CAMPO – «C’è una logica nella sconfitta dell’Inter. Hanno a volte dei capri espiatori, Sommer, Conte.». Secondo Pastore, la sconfitta dell’Inter non è casuale, ma c’è una logica dietro di essa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Pastore sul derby: «C'è un'attitudine del gruppo Inter che fa andare le partite in un certo modo»

