Passerella di protagonisti del basket regionale al Museo Piaggio di Pontedera

PONTEDERAPasserella di protagonisti del basket regionale a Pontedera.  Il movimento cestistico regionale si prepara a celebrare i suoi protagonisti. L’appuntamento è per sabato (29 novembre) alle 10,30 al Museo Piaggio, dove la Fip Toscana organizzerà la cerimonia di premiazione dedicata alle squadre che si sono aggiudicate i titoli regionali giovanili della stagione 20242025, insieme ai riconoscimenti per la Coppa Toscana, la Coppa Primavera, ed il circuito 3×3. Sul palco saliranno complessivamente 41 società (di cui 28 del settore maschile e 13 di quello femminile), che ritireranno i trofei conquistati sul parquet. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

