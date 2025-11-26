Passeggiata al Borghetto dei Pescatori di Ostia

Una passeggiata per far riappropriare la cittadinanza delle origini e della memoria del quartiere di Ostia nato dal piccolo Borghetto dei Pescatori nel 1890, quando alcuni pescatori di origine campana si insediarono con costruzioni di fortuna nell’area, ancora non del tutto bonificata.La zona fu. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

PASSEGGIATE DEL BEN-ESSERE 2025 SABATO 22 NOVEMBRE 2025 , ultima passeggiata del Benessere di questa stagione! Ci vediamo alle ore 9 presso Largo Ungaretti a Borghetto di Monte San Vito! Le pillole di Salute saranno dispensate da Emanue - facebook.com Vai su Facebook

Passeggiata al Borghetto dei Pescatori di Ostia - Una passeggiata per far riappropriare la cittadinanza delle origini e della memoria del quartiere di Ostia nato dal piccolo Borghetto dei Pescatori nel 1890, quando alcuni pescatori di origine campana ... romatoday.it scrive

Passeggiata a Ostia nell'ex Borghetto dei Pescatori - Una passeggiata per far riappropriare la cittadinanza delle origini e della memoria del quartiere di Ostia nato dal piccolo Borghetto dei Pescatori nel 1890, quando alcuni pescatori di origine campana ... Scrive romatoday.it

Ostia “monta” in sella per la quarta edizione della passeggiata turistica "Dalle Cupole Al Mare" - Lunedì in Municipio alla presenza del presidente Mario Falconi e la sua giunta verrà presentata la quarta edizione (è nata nel 2014 e sospesa durante la pandemia, ndr) della manifestazione ciclistica ... Come scrive ilmessaggero.it