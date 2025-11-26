passaggio generazionale in tazza grande

Ci sono saperi che non si insegnano: si respirano, si imparano osservando, ascoltando, vivendo accanto a chi li ha costruiti nel tempo. Nel mondo del caffè, questo passaggio è una storia di fiducia e di curiosità: fiducia in ciò che si è imparato, curiosità per tutto ciò che ancora può cambiare. Perché ogni generazione aggiunge qualcosa – un’idea, un gesto, un profumo – e così la tradizione resta viva, in continua evoluzione. In questo episodio, insieme a Umberto Trombetta, head of commodity research di Costadoro, parleremo di passaggio generazionale e di come si custodisce un sapere mantenendo viva la curiosità per ciò che verrà. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

