Pasquale Tridico perde in Calabria? Lascia la Regione e torna al Parlamento Ue
Come volevasi dimostrare. Pasquale Tridico non è riuscito a vincere le elezioni in Calabria. In ogni caso, però, può stare sereno: conserverà il suo seggio al Parlamento europeo, dove è stato eletto deputato tra le fila del Movimento Cinque Stelle. La decisione è stata formalizzata ieri, martedì 25 novembre. L'ex mr. Inps è stato sconfitto nettamente da Roberto Occhiuto lo scorso ottobre. In Regione, però, lascerà il suo posto a Elisabetta Barbuto, sempre dei Cinque Stelle. Il grillino aveva partecipato alle prime due riunioni dell’Assemblea regionale promettendo di voler organizzare e coordinare l’opposizione prima di assumere una decisione che appariva, invece, già scontata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
