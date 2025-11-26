Pasolini una nuova istanza per riaprire le indagini sull' omicidio
AGI - La procura di Roma torni a indagare sulla morte di Pier Paolo Pasolini, assassinato all'età di 53 anni all'Idroscalo di Ostia il 2 novembre del 1975, delitto per il quale fu definitivamente condannato l'allora 17enne Giuseppe Pelosi. Nella conferenza stampa tenutasi mercoledì 26 novembre presso il Sindacato di Stampa Romana in merito allo spettacolo "Pasolini un caso mai chiuso", promosso da Cittadinanzattiva Lazio APS con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, l'avvocato Stefano Maccioni ha annunciato di aver depositato, in nome e per conto dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio (rappresentato dal presidente Guido D'Ubaldo), del regista David Grieco e di Giovanni Giovannetti, scrittore ed editore, una nuova istanza per la riapertura delle indagini. 🔗 Leggi su Agi.it
