Pasolini fra solitudine e autonomia

Chiudo qui le mie celebrazioni dei cinquant'anni dalla morte di Pasolini segnalando due libri intelligenti: merce rara, là dove prevalgono mitizzazioni in positivo e in negativo. Il primo s'intitola "Pasolini addio. Indagine su un mito", e lo firma Alfio Squillaci per l'editore Gog. Squillaci è nato nel 1955. E' quindi uno dei "figli" contro cui scriveva l'ultimo PPP. Ma un figlio cresciuto in una borgata di Catania, venuto al nord grazie alle sue capacità e a un po' di meritocrazia del Pci; un figlio che dunque, come dice, voleva omologarsi eccome, per sfuggire a una miseria descritta con efficacissima vivacità.

