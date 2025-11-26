Pasolini depositata istanza in Procura a Roma per riaprire indagini su omicidio
(Adnkronos) – Una nuova istanza per chiedere la riapertura dell'indagine sulla morte dello scrittore Pier Paolo Pasolini, ucciso ad Ostia il 2 novembre del 1975, è stata presentata in Procura a Roma. Il procedimento era stato archiviato nel 2015. La richiesta, depositata dall'avvocato Stefano Maccioni in nome e per conto dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
