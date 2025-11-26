Partorisce in casa e tenta di gettare la figlia nel water | fermata

La donna è stata bloccata dai sanitari che hanno salvato la piccola: ora è sotto inchiesta, risponde di tentato omicidio L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

partorisce in casa e tenta di gettare la figlia nel water fermata

