Partita di coppa Italia a Monza serie C | le strade chiude e le modifiche alla viabilità

Monzatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’oggi, mercoledì 26 novembre, Monza si prepara ad ospitare l’incontro di coppa Italia di serie C, che verrà disputato alle 15 tra l’Inter U23 e il Renate, all’interno dello stadio U – Power.Le modifiche alla viabilitàIn previsione della partita, l’amministrazione comunale di Monza ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

partita coppa italia monzaSerie B: 7 partite Coppa Italia: 2 partite - Cesena: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it scrive

partita coppa italia monzaInter U23-Renate: diretta live e risultato in tempo reale - Renate di Mercoledì 26 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Scrive calciomagazine.net

Coppa Italia, il Milan batte il Bari. Monza sconfitto in casa dal Frosinone - 0 la sfida con il Bari per fare il primo passo in Coppa Italia. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Partita Coppa Italia Monza