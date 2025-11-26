Parte il cantiere delle Politiche Archiviate anche le ultime Regionali le coalizioni guardano già al 2027
Roma, 26 novembre 2025 - L’idillio Pd-M5s, innescato dall’ebbrezza del successo in Campania, è durato meno di 24 ore. Tra i due pilastri del campo largo le frizioni già sono riemerse. Un particolare spiacevole che, tuttavia, non basta a guastare la festa di una galvanizzata Elly Schlein. In conferenza stampa ostenta ottimismo: “Siamo in partita, vogliamo vincere, siamo pronti ad andare al governo, vincendo le Politiche”. È un po’ trionfalista, ma con l’attuale legge elettorale non troverebbe ostacoli insormontabili. Schlein: Meloni ha poco da saltellare, in Campania ha perso il Governo Allo screzio con i cinquestelle dedica un passaggio fugace: “Dobbiamo lavorare sul progetto per l’Italia a partire dalle cose che condividiamo, facciamo questo lavoro non chiusi nelle stanze ma nel Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Unical apre il futuro: parte il cantiere del Piano Strategico 2026-2031 - facebook.com Vai su Facebook
Il cantiere restituisce la prima parte di via Roma, e già si pensa a piazza Carlo Felice pedonale lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X
Parte il cantiere delle Politiche. Archiviate anche le ultime Regionali le coalizioni guardano già al 2027 - E la maggioranza lavora a una nuova legge elettorale. Secondo quotidiano.net
Conte lancia il "cantiere 5 stelle" per le prossime elezioni politiche - L'annuncio del leader M5s: "Quello che uscirà da questo nostro processo di apertura ai cittadini e alle istanze dal basso lo porterò ... Da huffingtonpost.it
Parte il cantiere Manovra. Dialogo con le opposizioni - La volontà è trovare un terreno comune sugli impegni che il Parlamento chiederà al governo nel ... Lo riporta ilmessaggero.it