Parte del Cep il ' Sentiero x la parità' | un viaggio culturale e artistico per abbattere gli stereotipi di genere
Parte dal cuore della periferia di Foggia, il quartiere Cep, il “Sentiero X la Parità”: un viaggio culturale e artistico per abbattere gli stereotipi di genere, creando occasioni concrete per esprimersi, confrontarsi e costruire nuovi immaginari. Specchi di Parita?, Il Corpo come Terra di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
