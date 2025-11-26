Parma segreta curiosa e misteriosa by night

Parmatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma curiosa è un modo diverso di vedere la città. Scoprire particolari quotidianamente “sotto gli occhi”, ma mai visti, cogliere “spigolature” d’arte quasi sempre inosservate, riscoprire aneddoti che rimandano alla Parma di un tempo, sorprendersi per conoscere cose inaspettate.Tutto ciò è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

