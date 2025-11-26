Parma anche l' Inter su Pellegrino? Zanetti lo elogia
Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Podcast Fantacalcistico di Fantalab, condotto da Luca Diddi e Sebastian Frey, l'ex capitano dell'Inter oggi vicepresidente dei nerazzurri, Javier Zanetti, ha speso parole al miele per il suo connazionale Mateo Pellegrino, attaccante del Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altre letture consigliate
#AIAPARMA Serie D Chisola - Vado Assistente: Domenica 23 Novembre - Ore 14:30 Stadio "Dino Marola" - Vinovo (TO) Under 18 Nazionali Serie A-B Parma - Inter Assis - facebook.com Vai su Facebook
Bonny: "Bastoni, al termine di un Inter-Parma, mi ha detto di venire all'Inter. Pio Esposito? E' un mostro, Pio è un mostro. Non so quanti giocatori hanno già segnato in Champions League alla sua età. E' già un grande giocatore ma ha grandi potenzialità. Abbia Vai su X
Pagina 0 | Gioia Parma, Cuesta: "Pellegrino è un esempio". Zanetti: "Momenti difficili" - Le parole dell'allenatore degli emiliani dopo il successo a Verona: "Importante giocare bene". Riporta tuttosport.com
Notte fonda Verona, ko 1-2 con il Parma. Zanetti: "Responsabilità mie". Cuesta esalta Pellegrino - Il Parma sbanca il Bentegodi ritrovando una vittoria che mancava da quasi due mesi, dal 2- Secondo tuttomercatoweb.com
Verona-Parma, sfida salvezza tutta gialloblù: Pellegrino decisivo - Giornata speciale allo stadio Bentegodi con l’Hellas Verona maschile contro il Parma e poi subito sullo stesso campo il femminile sostenuti da un grande pubblico in questa f ... Lo riporta europacalcio.it