Parla Foti | La pace non può essere la resa dell' Ucraina Schlein cambi la legge elettorale con Meloni

Ilfoglio.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dice che l’unica pace per l’Ucraina è la “pace giusta e duratura”, “che la pace non può essere la resa dell’Ucraina”, che nessuno escluderà l’Italia dai negoziati, “nessuno”. Aggiunge che l’Europa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

parla foti la pace non pu242 essere la resa dell ucraina schlein cambi la legge elettorale con meloni

© Ilfoglio.it - Parla Foti: "La pace non può essere la resa dell'Ucraina. Schlein cambi la legge elettorale con Meloni"

Scopri altri approfondimenti

Parla Foti: "La difesa non è solo spirito nè solo soldati. Serve un esercito illimitato per l'Ucraina" - "La pace non è più impossibile da realizzare", dice il ministro per gli Affari Europei. ilfoglio.it scrive

Foti: “Da Mosca toni inaccettabili, non sembra volere una pace giusta” - Dopo quattro decenni di conflitto, Azerbaijan e Armenia hanno sottoscritto un accordo di pace proprio da ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Parla Foti Pace Pu242